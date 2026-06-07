Paul Seixas débarque sur «une épreuve énorme» et prévient ses rivaux : «Les compteurs sont remis à zéro»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins d'un mois du début du Tour de France, Paul Seixas a choisi le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné) pour se préparer à sa première Grande Boucle. Favori de l'épreuve, le Français devra toutefois se frotter à certains coureurs important tels que Isaac Del Toro ou encore Juan Ayuso. Mais cela ne l'effraie pas.

Le chemin vers la légende commence dès ce dimanche pour Paul Seixas qui a choisi de s'aligner sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné) afin de parfaire sa préparation au Tour de France. Après avoir marqué les esprits grâce à sa victoire sur la Flèche Wallonne et son duel magnifique contre Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas sera attendu au tournant et visera la victoire sur cette épreuve d'une semaine qui débute donc à moins d'un mois du Tour de France. Par le passé, Bernard Hinault avait notamment remporté le Dauphiné avant de décrocher son premier Maillot Jaune à Paris en 1977 tandis que Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Christopher Froome ou Geraint Thomas ont également prouvé qu'il était possible de réaliser le doublé. Paul Seixas sait donc ce qui l'attend.

Paul Seixas annonce la couleur pour le Dauphiné « Venir ici, c’est quand même la continuité de la préparation de certains grands coureurs qui ont ensuite gagné le Tour. On a vu que ceux qui marchent sur le Dauphiné marchent ensuite sur le Tour. Je ne me focalise pas uniquement sur la victoire, je veux surtout voir ma récupération au jour le jour sur un parcours potentiellement similaire à celui du Tour. Même si celui-ci sera différent au niveau médiatique ou de la pression. Je n’oublie pas que l’an dernier sur cette épreuve, j’ai fini complètement mort », confie-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien.