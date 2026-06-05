Cyclisme : Le trait d'humour du staff d'UAE Team Emirates autour de Pogacar

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar peaufine sa préparation pour le Tour de France, qui passera notamment par le Tour de Suisse au milieu du mois de juin, Andrej Hauptman, l'un des directeurs sportifs de l'équipe UAE Team Emirates, a été questionné sur les principaux rivaux du champion slovène ainsi que sur une éventuelle vision du staff sur les contours de l'épreuve. Et sa première réponse n'a pas manqué d'humour...

Alors que Tadej Pogacar peaufine sa préparation pour le Tour de France, qui l'emmènera du côté du Tour de Suisse dans une semaine, Andrej Hauptman, directeur sportif au sein de l'équipe UAE Team Emirates, a répondu aux questions du média RTV SLO autour des rivaux du Slovène et de la stratégie à suivre pour le mois de juillet.

« Bien sûr, nous ferons tout pour que le cyclisme reste monotone ! » Et la première réponse du directeur sportif émirati au sujet de la domination de Pogacar rendant la course parfois ennuyeuse, n'a pas manqué d'humour, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Bien sûr, nous ferons tout pour que le cyclisme reste monotone ». A l'évocation des rivaux potentiels du Slovène pour le maillot jaune, Hauptman a principalement évoqué quatre noms : « Seixas a montré l'année dernière et cette année de quoi il est capable. Nous devrons le prendre très au sérieux. Et il n'y a pas seulement lui et Vingegaard. Bora compte également deux coureurs (Lipowitz et Evenepoel) capables de bien figurer au classement général ».