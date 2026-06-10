Cyclisme - Tour de France : Seixas à la bagarre pour le maillot jaune ? Un cador du peloton y croit !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France se profile à l'horizon, le grand départ étant programmé dans un peu plus de trois semaines désormais, les spéculations continuent de courir autour de ce que peut espérer Paul Seixas : sera-t-il réellement en mesure de lutter avec Pogacar pour le maillot jaune ? Interrogé sur le sujet, Florian Lipowitz, troisième du Tour l'an dernier, a répondu à la question...

Alors que le départ du Tour de France s'approche à grands pas, les interrogations restent en suspens autour de la capacité qu'aura Paul Seixas à réellement lutter avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune. Autant personne ne doute que le coureur français a le potentiel pour - à terme - rivaliser, autant il reste un questionnement autour de sa faculté à le faire dès cet été, alors qu'il n'a que 19 ans et qu'il n'a évidemment jamais disputé de Grand Tour.

« Je pense que Paul Seixas donnera du fil à retordre à Vingegaard et Pogacar » A l'occasion d'un entretien avec Eurosport, Florian Lipowitz, le troisième à Paris l'an dernier, a été questionné sur ce que Seixas pouvait accomplir lors du prochain Tour de France. Et sa réponse ne fait aucune place au doute, comme relayé par le site de Ouest-France : « Je pense que Paul Seixas donnera du fil à retordre à Vingegaard et Pogacar. Il a été très performant cette année ; sa progression par rapport à l’année dernière est impressionnante. Il sera un adversaire redoutable pour les deux ».