Cyclisme - Tour de France : Seixas à la bagarre pour le maillot jaune ? Un cador du peloton y croit !

Alors que le Tour de France se profile à l'horizon, le grand départ étant programmé dans un peu plus de trois semaines désormais, les spéculations continuent de courir autour de ce que peut espérer Paul Seixas : sera-t-il réellement en mesure de lutter avec Pogacar pour le maillot jaune ? Interrogé sur le sujet, Florian Lipowitz, troisième du Tour l'an dernier, a répondu à la question...
Alors que le départ du Tour de France s'approche à grands pas, les interrogations restent en suspens autour de la capacité qu'aura Paul Seixas à réellement lutter avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune. Autant personne ne doute que le coureur français a le potentiel pour - à terme - rivaliser, autant il reste un questionnement autour de sa faculté à le faire dès cet été, alors qu'il n'a que 19 ans et qu'il n'a évidemment jamais disputé de Grand Tour.
« Je pense que Paul Seixas donnera du fil à retordre à Vingegaard et Pogacar »
A l'occasion d'un entretien avec Eurosport, Florian Lipowitz, le troisième à Paris l'an dernier, a été questionné sur ce que Seixas pouvait accomplir lors du prochain Tour de France. Et sa réponse ne fait aucune place au doute, comme relayé par le site de Ouest-France : « Je pense que Paul Seixas donnera du fil à retordre à Vingegaard et Pogacar. Il a été très performant cette année ; sa progression par rapport à l’année dernière est impressionnante. Il sera un adversaire redoutable pour les deux ».
« Seixas sera un adversaire redoutable pour les deux »
Pour Florian Lipowitz, Paul Seixas sera bel et bien au niveau du duo cet été, mais peut-être pas au point de l'emporter. Entre les lignes, on comprend qu'il estime plus la place du champion tricolore entre la deuxième et plus probablement la troisième : « Je ne parlerais pas d’une lutte à trois, car de nombreux coureurs ont une chance de monter sur le podium. Beaucoup de choses peuvent se passer en trois semaines sur le Tour de France, et il faut s’en sortir sans chute. C’est pourquoi je pense que la course à la troisième place reste très ouverte ».