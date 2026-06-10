Cyclisme : Seixas donne des gages de champion en vue du Tour de France !

Alexandre Higounet

Alors que l'équipe Décathlon-CMA CGM a connu une contre-performance à l'occasion du contre-la-montre par équipe disputé hier, reléguant Paul Seixas à une minute des premiers candidats à la victoire finale au classement général, la réaction du jeune prodige tricolore après la course apporte clairement des gages sur son mental de champion.

Hier mardi, à l'occasion du contre-la-montre par équipe, pour la troisième étape du Tour Auvergne-Rhône Alpes, Paul Seixas a affronté sa première déception, son premier contre-temps dans son ascension, la formation iséroise passant un peu à côté du chrono, laissant son leader à une minute des premiers candidats à la victoire finale au classement général.

« Ce n'est pas la fin du monde, on va s'en remettre » Or la réaction de Paul Seixas apporte la démonstration qu'il dispose d'un mental de champion. Là où certains auraient pu ruminer une déception, monter en stress, consommer de l'énergie en pensées négatives, le Français a réagi de manière extrêmement calme, positive et sereine, sans se laisser manger par l'événement. Seixas a ainsi déclaré, comme rapporté par le quotidien L'Equipe : « Ce n'est pas la fin du monde. Il y a forcément un peu de déception, on est en-dessous de nos attentes, mais il faut voir les circonstances : on a perdu Stefan Bisegger assez vite et malheureusement, ça a fait mal à l'équipe. Ce n'est pas grave, on va s'en remettre, on n'a pas perdu trois minutes non plus. Il faut savoir faire avec des journées comme ça, se relever, garder la tête haute et repartir vers les prochains jours avec confiance ».