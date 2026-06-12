Tour de France : La situation gênante vécue par Paul Seixas en pleine préparation

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, Paul Seixas s’élancera avec le peloton de Barcelone pour le Tour de France. En attendant cette échéance, le coureur de la Décathlon CMA CGM se prépare sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. A deux jours de l’arrivée, le Français occupe la 7ème place du classement général, mais voilà que Seixas compte bien passer à l’offensive lors des deux prochaines étapes afin de combler son retard sur le leader actuel.

En l’absence de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Paul Seixas était annoncé comme l’un des favoris du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. A deux jours de l’arrivée, le Français occupe aujourd’hui la 7ème place du classement général, comptant 3min06 de retard sur le leader, Luke Tuckwell. Mais voilà qu’avec deux étapes de montagne restantes, l’ordre actuel risque d’être chamboulé et Seixas compte bien tout faire exploser. Le coureur de 19 ans n’a d’ailleurs pas manqué de prévenir ses rivaux pour la fin du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

« Maintenant, il va vraiment falloir durcir la course » Alors qu’il ne reste plus que deux étapes dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas a annoncé la couleur pour la suite et fin de la compétition. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Français a prévenu ses rivaux, lâchant : « Ça a couru un peu bizarrement aujourd'hui, avec l'échappée qui a semé un peu le bazar, on s'est un peu fait avoir mais l'équipe a vraiment été solide, on a tout donné pour limiter l’écart. On avait dit qu'on allait se tester dans la bosse, c'était un peu court pour faire de vraies différences mais on a repris du temps sur tous les favoris sauf Del Toro, donc c'est une bonne chose. C'était un bon test. Au début, il n'a pas voulu prendre de relais mais quand il a vu qu'il n'y avait plus Jorgenson, il en a pris, je trouve qu'il a fait une belle montée. Maintenant, il va vraiment falloir durcir la course. On est six dans l'équipe dont deux gros rouleurs donc c'est un peu compliqué mais on fait ce qu'on peut. On va vraiment rentrer dans quelque chose d’intéressant ».