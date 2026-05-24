Mercato - Real Madrid : Quelle star pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid devrait connaître beaucoup de changements au sein de son effectif. Avec la probable arrivée de José Mourinho, le club madrilène va procéder à un remaniement de son effectif. Afin de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions, le club merengue doit-il recruter une nouvelle star sur ce mercato estival ?

Une fin de calvaire au Real Madrid. Le club madrilène a clairement souffert cette saison, et n’a remporté aucun trophée. De plus, au cours des dernières semaines, plusieurs conflits internes ont été rendus publics, alors que l’effectif semble plus fracturé que jamais. Afin de remettre de l’ordre, le président Florentino Perez a décidé de nommer José Mourinho en tant que nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. L’un des grands défis de l’entraîneur portugais sera notamment de remettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions.

Le Real rêve de Michael Olise Et pour cela, le Real Madrid pourrait potentiellement boucler un gros transfert cet été. En effet, Sky Germany a révélé ce samedi que le club madrilène rêve de Michael Olise. L’ailier français du Bayern Munich, tout juste sacré meilleur joueur de Bundesliga, serait donc sur les petits papiers du club espagnol. Cependant, un tel transfert risque de coûter très cher au Real Madrid, et surtout, il est hors de question pour le club bavarois de se séparer du numéro 17. Selon la presse allemande, José Mourinho en personne est venu observer Olise ce samedi à l’occasion de la finale de la Coupe d’Allemagne. Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern, a répondu cash à cet intérêt : « Il aura beau surveiller Olise de très près, il ne l'aura pas ! ».