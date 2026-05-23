Medhi Benatia quitte l’OM avec un dernier cadeau pour le mercato !

Alexis Brunet

Alors qu’il avait déjà remis sa démission il y a plusieurs mois, Medhi Benatia a finalement quitté l’OM à l’issue du dernier match de la saison contre le Stade Rennais (3-1). Avant de partir, le Marocain aurait donné un dernier conseil à la nouvelle direction marseillaise sur le mercato concernant un joueur de Ligue 1 qui pourrait donc débarquer dans le sud de la France cet été.

Cette saison, l’OM est passé par bien des émotions. Le club phocéen a traversé une grosse crise, qui a mené aux départs de nombreuses figures importantes. Roberto De Zerbi a été le premier à partir, puis Pablo Longoria a suivi et à l’issue de l’exercice c’est Medhi Benatia qui est également allé voir ailleurs. Pour mener son mercato estival, Marseille va donc avoir besoin d’un nouveau directeur sportif et un homme fait figure de grandissime favori.

L’OM piste Grégory Lorenzi Pour trouver son nouveau directeur sportif, l’OM aurait axé ses recherches du côté de la Bretagne. Après dix ans à Brest, Grégory Lorenzi est annoncé par de nombreuses sources comme étant le grand favori pour succéder à Medhi Benatia. Il serait d’ailleurs très intéressé par l’opportunité marseillaise, mais une solution devra être trouvée avec l’OGC Nice à qui il aurait donné son accord en cas de maintien en Ligue 1.