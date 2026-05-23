L'OM a fait «tout le contraire» du RC Lens, le constat accablant de ce journaliste…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le RC Lens a réussi à battre l'OGC Nice en finale de la Coupe de France pour confirmer son excellente saison. Les Sang et Or ont également terminé à la 2ème place de Ligue 1, une saison très réussie en comparaison avec celle de l'OM. Le club de la cité phocéenne a sombré ces derniers mois et les raisons semblent évidentes pour Nabil Djellit.

L'été dernier, l'OM nourrissait de grandes ambitions concernant la saison à venir. Le club présentait un effectif très chargé qui donnait l'eau à la bouche. Mais le club n'a pas réussi à confirmer et les dirigeants ont fini par quitter Marseille les uns après les autres. Nabil Djellit fait un terrible constat de ce qui n'a pas marché en comparaison avec le RC Lens, qui réalise une grande saison.

L'OM pas au niveau 5ème de Ligue 1, l'OM a sauvé sa place de justesse en Ligue Europa. Mais les ambitions étaient bien plus élevées pour le club qui a presque touché le fond après ses performances décevantes ces derniers mois. Tout le contraire du RC Lens qui confirme sa 2ème place en Ligue 1 avec un premier sacre en Coupe de France contre Nice (3-1). « Cette saison, le RC Lens c'est une masterclass. Tout ce qu'il faut faire dans le football. L'OM, tout le contraire. Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et pour moi, la plus grande différence ? C'est le niveau d'humilité des dirigeants entre les 2 clubs. Froidement » écrit Nabil Djellit sur son compte X.