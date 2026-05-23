L'OM a fait «tout le contraire» du RC Lens, le constat accablant de ce journaliste…

Vendredi, le RC Lens a réussi à battre l'OGC Nice en finale de la Coupe de France pour confirmer son excellente saison. Les Sang et Or ont également terminé à la 2ème place de Ligue 1, une saison très réussie en comparaison avec celle de l'OM. Le club de la cité phocéenne a sombré ces derniers mois et les raisons semblent évidentes pour Nabil Djellit.
L'été dernier, l'OM nourrissait de grandes ambitions concernant la saison à venir. Le club présentait un effectif très chargé qui donnait l'eau à la bouche. Mais le club n'a pas réussi à confirmer et les dirigeants ont fini par quitter Marseille les uns après les autres. Nabil Djellit fait un terrible constat de ce qui n'a pas marché en comparaison avec le RC Lens, qui réalise une grande saison.
L'OM pas au niveau
5ème de Ligue 1, l'OM a sauvé sa place de justesse en Ligue Europa. Mais les ambitions étaient bien plus élevées pour le club qui a presque touché le fond après ses performances décevantes ces derniers mois. Tout le contraire du RC Lens qui confirme sa 2ème place en Ligue 1 avec un premier sacre en Coupe de France contre Nice (3-1). « Cette saison, le RC Lens c'est une masterclass. Tout ce qu'il faut faire dans le football. L'OM, tout le contraire. Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et pour moi, la plus grande différence ? C'est le niveau d'humilité des dirigeants entre les 2 clubs. Froidement » écrit Nabil Djellit sur son compte X.
L'OM va tout changer
Après avoir connu le départ de plusieurs de ses dirigeants ces derniers mois, l'OM doit se réinventer en vue de la prochaine saison. Le chantier est grand à l'approche du mercato estival mais c'est désormais entre les mains de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, attendu prochainement à l'OM, que le destin du club repose. Marseille devrait repartir sur de nouvelles bases.