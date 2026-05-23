PSG : Un départ important est prévu, ces clubs de Ligue 1 sont intéressés !

Alexis Brunet

Présent au PSG depuis plusieurs années en tant que directeur sportif du centre de formation, Yohan Cabaye pourrait aller voir ailleurs cet été. Son bon travail à Paris ne serait pas passé inaperçu et pas moins de trois clubs de Ligue 1 aimeraient l’attirer pour lui confier le poste de directeur sportif de leur équipe professionnelle.

Cette saison, le PSG s’est une nouvelle fois imposé en championnat, mais il pourra également remporter le titre en Ligue des champions le 30 mai prochain en cas de victoire face à Arsenal. Il n’y a pas que chez les professionnels que l’on a mis la main sur un trophée, puisque les jeunes Parisiens ont remporté la Coupe Gambardella samedi face à Montpellier avec une victoire 3-2 sur la pelouse du Stade de France.

Cabaye est pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France et même d’Europe et cela est en grande partie grâce à son directeur sportif Yohan Cabaye. Arrivé il y a cinq ans à Paris, l’ancien milieu de terrain a fait progresser le vivier du club de la capitale et cela n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs équipes de Ligue 1 aimeraient l’attirer cet été pour lui confier leur direction sportive. Troyes, Brest, mais aussi l’OGC Nice penseraient au dirigeant parisien.