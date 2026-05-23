RC Lens : Le message de félicitations signé… Emmanuel Macron !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le RC Lens est venu à bout de l'OGC Nice en finale de la Coupe de France (3-1) après un parcours très réussi. Les Lensois, deuxièmes de Ligue 1, remportent cette compétition prestigieuse pour la première fois de leur histoire et forcément c'est une consécration. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages ont accompagné les célébrations, à commencer par celui du Président de la République Emmanuel Macron.

Depuis quelques années, le RC Lens est devenu l'un des clubs français sur le devant de la scène footballistique. Les Sang et Or l'ont encore confirmé en réalisant une très belle saison qui s'est conclue de la meilleure des façons. Face à Nice, les hommes de Pierre Sage ont dominé les débats pour s'offrir la Coupe de France sous les yeux d'Emmanuel Macron. Celui a tenu à leur délivrer un petit mot.

Emmanuel Macron félicite le RC Lens Sur son compte X quelques minutes après les célébrations d'après-match, Emmanuel Macron en a profité pour féliciter le RC Lens pour cette victoire historique accompagné par une vidéo. « Ils l’ont fait ! Lens soulève la Coupe de France et écrit son histoire. Bravo pour cette victoire. Félicitations à Nice pour son beau parcours » écrit-il. Une victoire tellement symbolique pour le club nordiste qui disputera à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. En finale face à Nice, les Lensois ont maîtrisé leur sujet en menant 2-1 à la mi-temps.