RC Lens : Florian Thauvin au PSG ? «C’est meilleur que Kang-in Lee…»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Derrière le PSG, le RC Lens a réussi à longtemps tenir le rythme en haut du classement de la Ligue 1. Une résistance remarquable d’autant plus qu’au sein de l’effectif des Sang et Or, il n’y a pas forcément de grandes stars comme ça peut être le cas à Paris. Certains Lensois auraient-ils d’ailleurs leur place au sein de l’effectif de Luis Enrique ? Cette question a fait débat au micro de RTL.

Aujourd’hui, le PSG peut compter sur certains des meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Forcément, il serait difficile de se faire une place au sein de l’effectif de Luis Enrique. Pourrait-on notamment voir des joueurs du RC Lens, dauphin du club de la capitale en Ligue 1, avoir un rôle à jouer à Paris ? La question a été posée par le journaliste Philippe Sanfourche à l’occasion de l’émission On Refait Le Match : « Est-ce qu’il y a un joueur de Lens qui pourrait ne serait-ce qu’être dans la rotation du PSG ? ».

Thauvin ou Sangaré au PSG ? Pourrait-on alors voir un joueur actuel du RC Lens au PSG ? Immédiatement, Dominique Sévérac a cité un nom, celui de Florian Thauvin. « Thauvin, couloir droit. C’est meilleur que Kang-in Lee Thauvin, je suis désolé. C’est meilleur que Mbaye », a ainsi expliqué le journaliste, voyant le champion du monde 2018 au-dessus de certains joueurs du PSG dans la rotation. En revanche, Bertrand Latour et Loïc Tanzi ont eux soumis un autre nom, celui du milieu de terrain lensois, Mamadou Sangaré. « Sangaré pour moi il pourrait être 4ème ou 5ème milieu de terrain du PSG », a lâché Bertrand Latour.