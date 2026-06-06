Louis Bielle-Biarrey : L’étonnant problème qui l’empêche de dépasser Antoine Dupont

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est clairement la nouvelle star du rugby français. L’ailier de l’UBB et du XV de France gagne petit à petit le coeur de ses compatriotes, mais le chouchou reste aujourd’hui encore et toujours Antoine Dupont. Alors que LBB a les capacités, voilà que Yoann Huget a relevé un curieux problème qui ralentirait aujourd’hui le Bordelais.

Aujourd’hui, l’image du rugby en France est clairement Antoine Dupont. Même s’il connait actuellement un coup de moins bien, le demi de mêlée du Stade Toulouse et du XV de France est l’étendard de son sport dans l’Hexagone. La cote de popularité de Dupont n’a cessé de grimper en flèche, mais voilà que derrière lui, Louis Bielle-Biarrey est également en train d’exploser. A 22 ans, l’ailier de l’UBB gagne de plus en plus les coeurs des Français. Cependant, il serait encore loin de dépasser Antoine Dupont. La faute à... son casque ?

« Le problème, c'est qu'il a un casque » Sur un terrain de rugby, Louis Bielle-Biarrey est notamment reconnaissable par le casque qu’il porte. Mais voilà que cela pourrait aujourd’hui lui poser problème selon les dires de Yoann Huget. En effet, invité de l’émission On s’enflamme sur Sport en France, l’ancien international français a expliqué à propos de cet étonnant hic pour LBB : « Louis Bielle-Biarrey coche toutes les cases pour être le n°1, mais le problème, c'est qu'il a un casque. On a du mal à s'identifier à lui. Sur les campagnes publicitaires, on ne met pas de casque. Dans la rue, je ne suis pas sûr qu'on le reconnaisse ». Et pour appuyer ses propos, Huget a d’ailleurs cité l’exemple de son ancien coéquipier, Vincent Clerc : « Il a pris encore plus de place lorsqu'il l'a enlevé. Parfois, c'est juste une habitude, on joue avec depuis qu'on est petit ».