Mercato - OM : Un transfert à 12M€ pour un joueur de la Coupe du monde 2026 ?

Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par l’Argentine (2-3), Haissem Hassan pourrait débarquer en Ligue 1 cet été. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le Real Oviedo, l’international égyptien serait dans le viseur de l’OM, mais attention à la concurrence du Celtic Glasgow.
Après avoir vendu Mason Greenwood à Fenerbahçe contre environ 40M€, l’OM va devoir trouver quelqu’un pour le remplacer dans le couloir droit de son attaque. Dans cette optique, c’est un joueur qui a participé à la Coupe du monde 2026 qui pourrait venir compenser le départ de celui qui a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives lors des deux saisons qu’il a passées à Marseille.
Un international égyptien dans le viseur de l’OM ?
En effet, d’après les informations de The Sun, l’OM serait sur la piste d’Haissem Hassan. Âgé de 24 ans, l’ailier a participé à la victoire de l’Égypte contre l’Australie (1-1, 4-2 aux t.a.b.) en 16es de finale et avait ensuite été titulaire contre l’Argentine (2-3) en huitièmes. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Villarreal, l’international égyptien (7 sélections) n’a plus qu’un an de contrat au Real Oviedo, avec une clause libératoire estimée à 12M€.
Le Celtic Glasgow est très intéressé
Toutefois, The Sun indique que le Celtic Glasgow serait également sur le coup et très intéressé par Haissem Hassan. Le club écossais en aurait fait une de ses priorités et s’apprêterait à intensifier son intérêt pour le joueur, confiant dans la possibilité de le recruter pour un montant inférieur à sa clause libératoire. Né à Bagnolet, Haissem Hassan avait été formé au Paris FC, avant de rejoindre Châteauroux, puis de prendre la direction de Villarreal en 2020. Selon la Cadena SER, le Sous-marin jaune conserve d’ailleurs 40% sur une future revente. La saison dernière, il n’a pas inscrit le moindre but et a délivré 3 passes décisives en 37 matchs de Liga disputés avec le Real Oviedo.