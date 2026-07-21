Mercato - OM : Un transfert à 12M€ pour un joueur de la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par l’Argentine (2-3), Haissem Hassan pourrait débarquer en Ligue 1 cet été. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le Real Oviedo, l’international égyptien serait dans le viseur de l’OM, mais attention à la concurrence du Celtic Glasgow.

Après avoir vendu Mason Greenwood à Fenerbahçe contre environ 40M€, l’OM va devoir trouver quelqu’un pour le remplacer dans le couloir droit de son attaque. Dans cette optique, c’est un joueur qui a participé à la Coupe du monde 2026 qui pourrait venir compenser le départ de celui qui a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives lors des deux saisons qu’il a passées à Marseille.

Un international égyptien dans le viseur de l’OM ? En effet, d’après les informations de The Sun, l’OM serait sur la piste d’Haissem Hassan. Âgé de 24 ans, l’ailier a participé à la victoire de l’Égypte contre l’Australie (1-1, 4-2 aux t.a.b.) en 16es de finale et avait ensuite été titulaire contre l’Argentine (2-3) en huitièmes. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Villarreal, l’international égyptien (7 sélections) n’a plus qu’un an de contrat au Real Oviedo, avec une clause libératoire estimée à 12M€.