Mercato - Mason Greenwood a quitté l’OM : Un club étranger active un plan B au PSG !

Axel Cornic

Gros feuilleton du début du mercato estival, Mason Greenwood a fini par quitter l'Olympique de Marseille pour poursuivre sa carrière en Turquie, avec Fenerbahçe. Un coup dur pour l'AS Roma, qui rêvait de le recruter, mais qui aurait désormais l'intention de se consoler avec un joueur du Paris Saint-Germain.

Le mercato a enfin été lancé à Marseille, avec plusieurs départs qui ont été officialisés. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, d'Hamed Junior Traoré, mais surtout de Mason Greenwood. Ce dernier semblait être poussé vers la sortie et l'OM rêvait d'en tirer une grosse indemnité de transfert... mais rien n'est allé comme prévu.

La Roma rate Greenwood Si Greenwood est bien parti, il n'aura en effet rapporté que 39M€, dont une partie a d’ailleurs dû être reversée à son ancien club de Manchester United. C’est Fenerbahçe qui a raflé la mise, mais les prétendants étaient nombreux, avec notamment l’AS Roma. La presse italienne a en effet longtemps parlé d’un possible transfert de l’Anglais, mais comme Jadon Sancho il y a un an, cela s’est soldé par un cuisant échec. Récemment interrogé sur ce dossier, l’entraineur romain Gian Piero Gasperini a expliqué que finalement, la star de l’OM ne rentrait pas dans leurs limites économiques.