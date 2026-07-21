Mercato : Un transfert à 70M€ pour un joueur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Maxence Lacroix pourrait changer de club dans les prochaines semaines. Le défenseur âgé de 26 ans est dans le viseur de Chelsea, tandis que Crystal Palace attend au moins 70M€ pour accepter de se séparer de son joueur.

Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, le mercato va pouvoir s’accélérer et certains joueurs de l’équipe de France seront concernés. C’est notamment le cas de Maxence Lacroix, une des surprises de la liste de Didier Deschamps. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Crystal Palace, qu’il a rejoint il y a deux ans en provenance de Wolfsburg, l’international français (7 sélections) plaît beaucoup à Chelsea.

Rencontre à New York entre Crystal Palace et Chelsea pour Lacroix Un intérêt déjà évoqué au cours des dernières semaines et confirmé par le Daily Mail et RMC Sport. Behdad Eghbali, copropriétaire de Chelsea, et Steve Parish, président de Crystal Palace, se sont d’ailleurs rencontrés dimanche à New York en marge de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0 a.p.). Le potentiel transfert de Maxence Lacroix a donc pu être discuté, notamment en ce qui concerne l’indemnité attendue pour pouvoir s’attacher ses services.