Mercato - «Ils demandent beaucoup d’argent» : Une folie pour un joueur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, certains joueurs de l’équipe de France attisent l’intérêt de quelques clubs sur le mercato. Maxence Lacroix en fait partie. Le défenseur central de 26 ans serait dans le viseur de Chelsea. Seulement, Crystal Palace se montrerait assez exigeant pour le transfert de l’international français.

Toujours en lice dans cette Coupe du monde 2026 après sa victoire contre le Paraguay ce samedi (0-1), l’équipe de France voit certains de ses joueurs avoir la cote sur le mercato. Maxence Lacroix attise notamment l’intérêt de quelques clubs sur le marché des transferts. Chelsea tenterait de mettre la main sur le défenseur central de 26 ans. Crystal Palace se montrerait toutefois assez gourmand concernant une éventuelle indemnité de transfert pour l’international français.

«Ce deal reste d’actualité et en discussion pour Chelsea» « Du côté de Chelsea, il ne faut pas oublier Maxence Lacroix. Il a été dit que Chelsea maintiendraient des contacts actifs pour lui. Deux choses importantes : le prix - parce que Crystal Palace demande beaucoup d’argent - et le remplaçant. Crystal Palace veut trouver le bon remplaçant. Mais ce deal reste d’actualité et en discussion pour Chelsea » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.