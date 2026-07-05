Mercato - PSG : Le transfert d’un «joueur important» bouclé après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale chercherait à se renforcer mais pourrait également perdre quelques joueurs. Les dirigeants parisiens pourraient notamment voir Bradley Barcola faire ses valises. Mais le dossier de l’international français ne devrait réellement avancer qu’après la Coupe du monde 2026.

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG prépare son mercato de son côté. Le club de la capitale entend offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu pourraient perdre certains joueurs. Bradley Barcola est notamment évoqué sur le départ. Mais le dossier de l’ailier de 23 ans ne devrait pas avancer tant que l’équipe de France est en lice dans ce Mondial en Amérique.

«Il est à la Coupe du monde avec l’équipe de France, donc rien n’arrivera avant» « Gardez un œil sur Barcola. À ce stade, je peux vous garantir que Barcola garde toutes les options ouvertes. Il est à la Coupe du monde avec l’équipe de France, donc rien n’arrivera avant. Le PSG veut aussi une grosse somme d’argent. Il n’est pas intransférable, il n’est pas considéré comme intouchable même s’il est un joueur important pour le PSG. Liverpool est là, Arsenal aussi. Mais Barcola est une possibilité pour Arsenal s’ils échouent avec Morgan Rogers. Pour Liverpool, Barcola est à la position la plus élevée sur leur liste des ailiers » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.