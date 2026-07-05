Medhi Benatia est toujours à l'OM : Stéphane Richard confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très apprécié par Frank McCourt, qui a notamment gardé en souvenir quelques unes de ses jolies ventes, Medhi Benatia continue de donner un coup de main à l'OM sur le mercato. Une information confirmée par Stéphane Richard. Le président marseillais s'explique.

Dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait également posé sa démission compte tenu de la situation de l'OM. Cependant, Frank McCourt, qui avait accepté la décision du coach italien tout en poussant au départ Pablo Longoria, avait en revanche convaincu le dirigeant marocain de reporter son départ. Benatia est ainsi resté à l'OM jusqu'à la fin de la saison avant de définitivement partir.

Stéphane Richard évoque le rôle de Medhi Benatia Cependant, alors que l'OM est dans l'obligation de vendre cet été, Medhi Benatia continuerait de travailler avec la direction marseillaise afin de donner un coup de main, notamment dans le dossier Mason Greenwood. Une vesrion confirmée par Stéphane Richard. « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter », explique le nouveau président de l'OM dans une interview accordée à La Provence avant d'en rajouter une couche.