Medhi Benatia est toujours à l'OM : Stéphane Richard confirme !

Très apprécié par Frank McCourt, qui a notamment gardé en souvenir quelques unes de ses jolies ventes, Medhi Benatia continue de donner un coup de main à l'OM sur le mercato. Une information confirmée par Stéphane Richard. Le président marseillais s'explique.
Dans la foulée du départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait également posé sa démission compte tenu de la situation de l'OM. Cependant, Frank McCourt, qui avait accepté la décision du coach italien tout en poussant au départ Pablo Longoria, avait en revanche convaincu le dirigeant marocain de reporter son départ. Benatia est ainsi resté à l'OM jusqu'à la fin de la saison avant de définitivement partir.
Stéphane Richard évoque le rôle de Medhi Benatia
Cependant, alors que l'OM est dans l'obligation de vendre cet été, Medhi Benatia continuerait de travailler avec la direction marseillaise afin de donner un coup de main, notamment dans le dossier Mason Greenwood. Une vesrion confirmée par Stéphane Richard. « Il est là, à Marseille, il y a des contacts. A partir du moment où les choses sont claires, que ce n'est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu'il peut nous apporter », explique le nouveau président de l'OM dans une interview accordée à La Provence avant d'en rajouter une couche.
«Il est là, à Marseille, il y a des contacts»
« Je n'ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu'il est passionné par ce qu'il fait. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu'il est parti, il n'a aucun lieu avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J'apprécie ça chez lui, il n'est pas parti du jour au lendemain », ajoute Stéphane Richard.