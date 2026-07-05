Départ de Barcola : Le PSG réclame un joueur d'Arsenal en échange ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain risque d'opérer quelques changements au sein de son groupe dans les prochaines semaines dans le cadre du mercato estival. Gonçalo Ramos est déjà officiellement devenu un joueur de l'AC Milan. Bradley Barcola est également annoncé sur le départ, ayant la cote à Liverpool et Arsenal. Et cela tomberait bien puisque selon la presse turque, le PSG s'intéresserait à un joueur des Gunners : Martin Odegaard.

Bradley Barcola (23 ans) passe le début de son été aux Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France (11 juin-19 juillet). L'ailier du PSG dispute son premier Mondial sous le maillot des Bleus après avoir réalisé un back-to-back avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. A deux ans de l'expiration de son contrat dans la capitale (juin 2028), les discussions pour une prolongation n'avancent pas dans le bon sens ces dernières semaines.

Bradley Barcola en partance pour Liverpool ou Arsenal ? L'occasion pour Liverpool de bouger concrètement ses pions en coulisses afin d'attirer Bradley Barcola à Anfield à l'intersaison comme le10sport.com vous l'a révélé le 10 mai après un premier échec datant de l'été dernier. Arsenal est également sur les rangs, voyant en l'attaquant du PSG une véritable alternative à sa priorité Morgan Rogers. Et il se trouve que les dirigeants du Paris Saint-Germain puissent finalement laisser filer Barcola pour un montant XXL avoisinant les 130M€ selon The Athletic.