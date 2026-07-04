Mercato - OM : Une «première offre» annoncée à l'étranger pour le transfert de Greenwood

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est le gros feuilleton du moment du côté de l’Olympique de Marseille, qui semble avoir pris la décision de le vendre. L’AS Roma serait l’un des clubs intéressés et du côté de l’Italie, on annonce qu’une première officielle devrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants marseillais.

Ou jouera Mason Greenwood la saison prochaine ? Il y a toujours moins de chances de voir l’ailier de 24 ans rester à Marseille, où il est arrivé en juillet 2024. L’OM a en effet besoin de vendre et son départ pourrait bien apporter des grosses liquidités, avec notamment un transfert entre 50 et 55M€ qui est évoqué depuis quelques semaines.

L’OM veut vendre Greenwood Les dirigeants marseillais semblent décidés à boucler une opération historique avec la star anglaise. Si la tendance des dernières semaines se confirme, Greenwood pourrait en effet devenir la plus grosse vente jamais réalisée par l’OM. Mais encore faut-il qu’un club soit disposé à offrir la somme fixée ! Car si l’AS Roma semble très intéressée, les médias transalpins parlent plutôt d’une offre autour des 40M€, hors bonus. De son côté, le joueur aurait déjà trouvé un accord sur un contrat de cinq ans et un salaire entre 4,5 et 5M€ par an.