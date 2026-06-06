Antoine Dupont échangé contre Louis Bielle-Biarrey : La réponse unanime lâchée sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est la nouvelle star du rugby français. Forcément, de nombreux clubs aimeraient bien avoir l’ailier de l’UBB dans leur effectif. Y compris le Stade Toulousain ? Sur RMC, la question a été posée si le club champion de France devait échanger Antoine Dupont contre LBB. Et la réponse a été unanime autour de la table.

Le XV de France peut aujourd’hui compter deux des meilleurs joueurs du monde avec Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Alors que le premier fait le bonheur du Stade Toulousain, le second ne cesse d’impressionner à chacune de ses apparition avec l’UBB. A 22 ans, LBB est la nouvelle star du rugby français, un talent que son club ne compte pas laisser partir de sitôt. En effet, ces dernières semaines, les discussions ont été ouvertes pour prolonger celui qui a été élu meilleur joueur du dernier Tournoi des VI Nations.

« Non, je n’échange pas » Sur le papier, aujourd’hui, il n’y a aucun scénario où Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey quittent le Stade Toulousain et l’UBB. Mais voilà que ce vendredi, lors du Super Moscato Show, une question a été posée : « Si vous êtes le président du Stade Toulousain, on vous propose d’échanger Dupont et Bielle-Biarrey pour les 3 prochaines saisons, est-ce que vous acceptez ? ». Et les réponses ont été unanimes sur RMC. « Non, je n’échange pas », a dit Denis Charvet. Même son de cloche chez Pierre Dorian : « Jamais de la vie ». Il n’est aussi pas question d’échanger Dupont contre Bielle-Biarrey pour Stephen Brun : « Non, je n’échange pas. Dupont, il n’a pas 35 balais, il peut encore au très haut niveau. Je n’échange pas ».