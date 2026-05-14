Après la défaite contre le PSG, un joueur du RC Lens confirme son départ et fait ses adieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le PSG affrontait le RC Lens dans le cadre d'un match de la 29ème journée de Ligue 1 reporté (2-0). Cette victoire acquise dans la douleur confirme le titre de champion de France du club de la capitale pour une cinquième année consécutive. Du côté du RC Lens, c'était le dernier match d'Adrien Thomasson avec les Sang et Or à domicile. Il a réagi après la rencontre.

Séparés de 6 points au classement avant ce match qui aurait dû se jouer un mois plus tôt, le PSG et le RC Lens ont offert un beau spectacle entre les deux meilleures équipes de la saison. Le titre n'était mathématiquement pas encore joué mais le PSG s'est assuré de terminer en tête en l'emportant. Ce match était aussi l'occasion par un joueur important de l'effectif lensois de faire ses adieux au club à Bollaert. Adrien Thomasson va en effet quitter le club cet été.

Adrien Thomasson confirme son départ Présent au RC Lens depuis 2023, Adrien Thomasson arrivait en fin de contrat à la fin de la saison. A 32 ans, le milieu offensif va bien quitter le club cet été. « Franchement, ça a été un honneur, une fierté de porter ce maillot, de jouer dans un stade incroyable, rempli tous les week-ends. Je voulais remercier tout le monde, tous les supporters qui m’ont soutenu, qui nous ont encouragés collectivement dans les mauvais moments. Et à titre personnel, je ne retiendrai que les bons moments et ça restera toujours un passage qui va me marquer. Encore une fois, je voudrais remercier tout le monde. Je me souviendrai de ma première rentrée en jeu, de mon premier but avec le club contre le FC Nantes, de mon premier but en Ligue des champions contre Arsenal, de la demi-finale contre Toulouse récemment. Ce sont des images qui vont rester gravées dans ma mémoire » débute-t-il en zone mixte, très ému.