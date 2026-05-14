«Retournez boire !» : Les supporters du PSG s'en prennent aux Lensois... qui répondent en attaquant le Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG a officiellement remporté son 14ème titre de champion de France avec une victoire sur la pelouse du RC Lens (0-2). Dans les tribunes, ça a chauffé entre les supporters lensois et parisiens. Alors que les « Sang et Or » ont visé le Qatar avec des banderoles, les membres du CUP ont également déployé des messages acerbes.

Un succès synonyme de titre. Ce mercredi soir à Bollaert, le PSG est venu à bout difficilement du RC Lens (0-2), obtenant ainsi son 14ème titre de Champion de France. De son côté, le club lensois, officiellement qualifié pour la Ligue des Champions, a réalisé une très belle saison. Cependant, du côté des supporters, on l’a encore mauvaise contre le club de la capitale et ses propriétaires Qataris. Durant la rencontre, les supporters des deux camps n’ont pas hésité à s’attaquer à travers diverses banderoles déployées au cours du match.

« Frustré de pas avoir d’alcool au Qatar ? CUP bâtard » Alors que le PSG menait et se dirigeait vers le titre de champion, les Ultras du CUP ont ainsi allumé la mèche : « Lens champion, fini d’y croire… retournez boire ! ». Les supporters du club nordiste ont eux aussi chargé le PSG : « Frustré de pas avoir d’alcool au Qatar ? CUP bâtard ». De son côté, le coach parisien Luis Enrique s’est montré bon joueur, affirmant que ce titre avait été compliqué à obtenir à cause de Lens, que l’entraîneur espagnol a tenu à saluer.