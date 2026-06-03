PSG : Matvey Safonov s'était préparé pour son rendez-vous avec Emmanuel Macron

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. De retour dans la capitale française dimanche, les joueurs de Luis Enrique ont été fêtés comme il soit par leurs supporters. Emmanuel Macron a également reçu le groupe du PSG à l'Elysée et pour l'occasion, Matvey Safonov s'était préparé.

Après avoir remporté sa première Ligue des Champions, le PSG avait annoncé la couleur : réaliser le back-to-back. Un an plus tard, c'est devenu une réalité. En effet, face à Arsenal, le club de la capitale a réussi à conserver sa couronne. Une deuxième Ligue des Champions consécutive pour les joueurs du PSG qui ont été accueillis en héros sur le Champs-de-Mars par les supporters parisiens. Et quelques instants plus tôt, Luis Enrique et son groupe se trouvaient à l'Elysée où Emmanuel Macron les attendait.

« J'avais déjà révisé mon français » Dans des propos rapportés par Footmercato, Matvey Safonov a raconté ce moment à l'Elysée avec le président de la République. C'est ainsi que le gardien du PSG a notamment confié : « Nous sommes allés à la résidence du président français, où il a personnellement félicité l’équipe pour sa victoire. Nous avons écouté son discours, comme l’an dernier. Cette fois-ci, cependant, j’avais déjà révisé mon français et j’ai pu comprendre au moins une partie de ce qu’il disait ».