PSG : Matvey Safonov s'était préparé pour son rendez-vous avec Emmanuel Macron

Samedi dernier, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. De retour dans la capitale française dimanche, les joueurs de Luis Enrique ont été fêtés comme il soit par leurs supporters. Emmanuel Macron a également reçu le groupe du PSG à l'Elysée et pour l'occasion, Matvey Safonov s'était préparé.
Après avoir remporté sa première Ligue des Champions, le PSG avait annoncé la couleur : réaliser le back-to-back. Un an plus tard, c'est devenu une réalité. En effet, face à Arsenal, le club de la capitale a réussi à conserver sa couronne. Une deuxième Ligue des Champions consécutive pour les joueurs du PSG qui ont été accueillis en héros sur le Champs-de-Mars par les supporters parisiens. Et quelques instants plus tôt, Luis Enrique et son groupe se trouvaient à l'Elysée où Emmanuel Macron les attendait.
« J'avais déjà révisé mon français »
Dans des propos rapportés par Footmercato, Matvey Safonov a raconté ce moment à l'Elysée avec le président de la République. C'est ainsi que le gardien du PSG a notamment confié : « Nous sommes allés à la résidence du président français, où il a personnellement félicité l’équipe pour sa victoire. Nous avons écouté son discours, comme l’an dernier. Cette fois-ci, cependant, j’avais déjà révisé mon français et j’ai pu comprendre au moins une partie de ce qu’il disait ».
« La partie officielle s’est terminée ainsi »
Racontant la suite des festivités pour les joueurs du PSG, Matvey Safonov a ajouté : « La partie officielle s’est terminée ainsi, et nous avons ramené le trophée dans notre stade. Là, nous avons revu nos familles pour la première fois de la journée. Un dîner nous attendait, puis la célébration dont beaucoup d’entre vous ont probablement été témoins : un stade plein à craquer de nos supporters, le trophée de la Ligue des Champions et une ambiance incroyable ».