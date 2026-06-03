PSG - Riolo clashe encore Al-Khelaïfi : Cyril Hanouna lâche des infos, «Nasser m'en a parlé ce matin...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la deuxième Ligue des Champions remportée par le PSG, Daniel Riolo est toujours un fervent détracteur de Nasser Al-Khelaïfi. N'hésitant jamais à s'en prendre au président du club de la capitale, la figure de l'After Foot a dernièrement lâché un nouveau tacle. De quoi atteindre Nasser Al-Khelaïfi ? Proche de ce dernier, Cyril Hanouna a fait quelques confidences à ce sujet.

La nouvelle Ligue des Champions du PSG n'a clairement pas calmé les pensées de Daniel Riolo concernant Nasser Al-Khelaïfi. Multipliant les tacles à l'encontre du président parisien, il en a dernièrement lâché un nouveau lors de l'After Foot : « La déclaration de Nasser Al-Khelaïfi qui dit que le PSG est le club de la France et pas seulement de Paris ? Je ne comprends pas la phrase, et en même temps je la comprends. Parce que c'est tout ce qu'il est, tout ce que je décris depuis des mois. C'est le gars qui veut installer une hégémonie, qui veut écraser les autres, qui ne veut qu'aucun autre club français n'existe, qui ne défend pas la Ligue 1, qui ne veut pas que la Ligue 1 existe. Donc il veut conquérir tous les marchés, il veut écraser le marché du foot français ».

« Elle nous fait gerber ta soupe Nasser ! » Poursuivant son coup de gueule concernant Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo continuait ensuite : « Tout le monde sait que je supporte le club depuis que je suis gamin, mais c'est absolument inadmissible de dire ça. Je n'ai jamais voulu que les autres nous aiment. Ce n'est pas le but quand tu es dans une Ligue 1. Les Lensois n’ont pas envie d'être aimés par les Lillois. Les Marseillais n’ont pas envie d'être aimés par les Lyonnais. Et les Parisiens n’ont pas envie d’être aimés par les autres. Comment on peut dire un truc pareil ? C'est chacun sa vie, chacun son identité. Il n’a pas à vouloir nous coller son identité à tous, c'est inadmissible ! [...] On a longtemps manqué de culture foot en France, et l'autre vient nous servir une soupe : "soyez tous derrière nous". Mais elle nous fait gerber ta soupe Nasser ! ».