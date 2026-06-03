Ballon d’Or : Ousmane Dembélé reçoit un sérieux avertissement à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenant du titre, Ousmane Dembélé est désormais le favori à sa propre succession pour décrocher un deuxième Ballon d’Or. Cependant, la Coupe du monde aura évidemment un rôle majeur à jouer dans les débats et Harry Kane le sait bien. Également dans les discussions, le buteur du Bayern Munich compte bien remporter le trophée qui sera remis chez lui à Londres.

Ballon d'Or la saison dernière, Ousmane Dembélé est désormais en course pour le doublé grâce au back-to-back du PSG en Ligue des champions. Bien évidemment, tout dépendra de la Coupe du monde, mais le numéro 10 du PSG pourrait se retrouver en concurrence notamment avec Harry Kane qui a empilé les buts avec le Bayern Munich Et le buteur anglais évoque ses chances.

Kane se positionne pour le Ballon d'Or « Si je mérite le Ballon d’Or si l’Angleterre gagne la Coupe du Monde ? Je le pense, oui. Quand on regarde qui sont les favoris actuellement pour décrocher le Ballon d’Or, il y a Michael (Olise), des joueurs finalistes de la Ligue des champions et moi. Mais en même temps, je ne suis pas le genre de personne qui prétend mériter un Ballon d’Or. J’essaie de faire parler mes performances sur le terrain. Le BO à Londres ? Oui, j’ai vu ça. Peut-être que c’est un bon présage pour moi (il sourit). Le fait de le remporter dans ma ville de naissance, ce serait encore plus spécial pour moi », confie-t-il dans une interview accordée à L’EQUIPE avant d’évoquer ses ambitions pour la Coupe du monde.