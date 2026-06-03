Transfert d’Eli Junior Kroupi : Coup de théâtre, l’annonce qui annule sa venue au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Eli Junior Kroupi, il se pourrait que le mariage ait lieu dans les prochaines semaines par le biais d’un transfert convenu entre Bournemouth et le club parisien au cours du mercato. Cependant, PSG Community dénonce une fake news ce mercredi, redistribuant les cartes dans la course à sa signature !

De meilleur joueur de Ligue 2 avec le FC Lorient à nouvel attaquant du PSG ? Voici la potentielle trajectoire de carrière d’Eli Junior Kroupi. Avec ses 13 buts inscrits en Premier League cette saison pour Bournemouth, l’international espoir français fait tourner des têtes sur le marché des transferts. Cette semaine, L’Équipe fait état d’un intérêt du Paris Saint-Germain en marge du mercato estival qui reprendra ses droits le 15 juin prochain et fermera ses portes le 1er septembre.

«Le prochain gros coup en attaque doit être Eli Junior Kroupi pour le PSG» Cela fait plusieurs semaines que Walid Acherchour dresse un portrait élogieux du polyvalent attaquant de Bournemouth en militant pour que le comité directeur du PSG fasse le nécessaire afin de l’offrir à Luis Enrique. Ce fut encore le cas récemment dans l’After Foot. « Il est totalement Luis Enrique compatible. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a produit contre Manchester City, dans sa connexion, ses relais, ses positionnements, ses déplacements, sa finesse technique. Quand je vois que Gonçalo Ramos est remplaçant, c'est un super remplaçant avec un profil différent, mais souvent quand Dembélé n'est pas là, tu ne retrouves pas le même lien que lorsqu'il est titulaire. Eli Kroupi est le joueur français à aller chercher. 13 buts en Premier League. Et pour moi, c'est un joueur qui me fait de l'effet, qui m'excite et qui me fait regarder pas mal de matchs de par son intelligence, sa qualité technique. Le prochain gros coup en attaque doit être Eli Junior Kroupi pour le PSG », confiait le journaliste de RMC courant mai.