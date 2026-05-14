Christophe Dugarry fracasse Luis Enrique et se fait reprendre par Pierre Ménès : «Cela démontre une absence totale de crédibilité dans l’analyse»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, Christophe Dugarry avait critiqué la tactique de Luis Enrique concernant les dégagements de Matvey Safonov directement en touche. Une analyse que peine à comprendre Pierre Ménès.

Alors que de nombreux observateurs ont encensé Luis Enrique et son choix de demander à Matvey Safonov de dégager directement en touche contre le Bayern Munich, afin de contrôler Michael Olise, Christophe Dugarry a quant à lui trouvé ça ridicule. « Je n’y crois pas une seule seconde… Il vise un côté, et qu’il soit maladroit… Je n’y crois pas. Donc on parle du grand Luis Enrique, et là, la tactique qu’il a c’est d’envoyer les ballons en touche… C’est super, qu’il se mette au rugby alors », confiait-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Mais cela n'a pas plus à Pierre Ménès, très étonné de l'analyse de son ancien collègue de Canal+.

Pierre Ménès reprend Dugarry « Oui, cela démontre une absence totale de crédibilité dans l’analyse. Maintenant, je pense aussi que tu es parfois victime de l’environnement dans lequel tu t’exprimes. Je pense que Rothen S’enflamme n’est certainement pas l’écrin le mieux adapté aux analyses de qualité. Quand l’incarnation de l’émission dit déjà tout et son contraire d’un jour à l’autre… Il dit très souvent n’importe quoi en étant inutilement insultant sur certains joueurs ou certains clubs… A un moment donné, forcément, tu sens que la porte est ouverte », lâche-t-il dans sa vidéo sur YouTube avant de poursuivre.