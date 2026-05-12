PSG : Lucas Chevalier de retour ? Luis Enrique répond cash devant la presse !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens et peut être sacré champion de France en cas de match nul ou de victoire. Luis Enrique a alors été interrogé sur un éventuel retour de Lucas Chevalier, blessé. Et l’entraîneur de 56 ans s’est montré assez direct face à la presse à ce sujet.

Le PSG a l’occasion de sceller définitivement son titre de champion de France ce mercredi soir. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de son dauphin le RC Lens. Les Rouge-et-Bleu disposent de six points d’avance, alors tout autre résultat qu’une défaite leur offrirait le sacre en Ligue 1. Luis Enrique a donc été interrogé sur un éventuel retour de Lucas Chevalier, blessé ces derniers jours. Et le coach de 56 ans a été assez cash dans sa réponse devant les journalistes.

«Je ne donne aucune information à mes adversaires» « Il y a un point médical meilleur que moi. Je ne donne aucune information à mes adversaires » a lancé l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Dans son point médical, le club de la capitale a indiqué que Lucas Chevalier effectuait un travail individuel sur le terrain, à l’instar d’Achraf Hakimi et de Quentin Ndjantou. Il y aurait donc peu de chances de le voir sur la pelouse du RC Lens ce mercredi. L’international français devrait être écarté du groupe qui fera le déplacement au Stade Bollaert-Delelis.