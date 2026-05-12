PSG - Arsenal : Une vidéo de l’entraînement de Paris a fuité, ça fait réagir sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu moins de trois semaines de la finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se prépare déjà à sa rencontre à Budapest face à Arsenal. C’est en effet le discours tenu en conférence de presse par Luis Enrique à la veille du déplacement à Lens pour le match en retard de la 29 ème journée de Ligue 1. Un axe de travail du club parisien a été divulgué sur les réseaux sociaux par RMC Sport. Ce qui n’est pas du tout passé chez la communauté parisienne.

Lundi soir, certains membres du PSG tels qu’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Vitinha étaient présents à la cérémonie des Trophées UNFP récompensant les têtes d’affiche de la saison de Ligue 1. Pourtant nommé dans la catégorie entraîneur, distinction du meilleur coach finalement décernée à Pierre Sage (RC Lens), Luis Enrique était aux abonnés absents. La raison fut simple : le travail n’est pas encore terminé avec une finale de Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain.

Luis Enrique a fait l’impasse sur la cérémonie des Trophées UNFP pour «étudier» Arsenal « Je ne viens jamais aux cérémonies. Je préfère rester à la maison. Il faut étudier Arsenal. Je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs. Félicitations à Pierre Sage, il mérite de gagner ce trophée. C'est incroyable ce qu'il a fait ». Et il semble qu’un aspect du jeu d’Arsenal ait déjà été passé au peigne fin par le staff technique de Luis Enrique : Les coups de pied arrêtés offensifs pour les Gunners. Que ce soit les corners ou les coups francs, l’équipe de Mikel Arteta aime apporter le surnombre dans la zone de vérité et de temps en temps dans l’espace de réaction du gardien de but adverse.