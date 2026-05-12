«Il faut le vendre», ce journaliste espagnol n’en peut plus de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le temps où Kylian Mbappé faisait l’unanimité à Madrid paraît déjà loin. Alors que son club va finir la saison sans avoir remporté le moindre trophée, l’international français n’échappe pas aux critiques, la faute notamment à quelques polémiques. Josep Pedrerol, à la tête de l’émission El Chiringuito, n’a pas mâché ses mots.

Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité baisser en flèche en Espagne au cours des dernières semaines. La faute à quelques polémiques et des résultats décevants pour le Real Madrid, finissant la saison sans le moindre trophée. Présentateur de la célèbre émission El Chiringuito, Josep Pedrerol se montre sévère à l’égard de l’international français, allant jusqu’à réclamer son départ s’il ne change pas d’attitude.

« Il n’y a pas de compromis à faire, ce n’est pas un leader de vestiaire » « Ce Mbappé-là, je le vends. Je le redis, ce Mbappé-là je le vends (...) Il n’y a pas de compromis à faire, ce n’est pas un leader de vestiaire, il faut le vendre demain », a lâché le journaliste espagnol. Quelques jours après sa virée en Sardaigne durant sa convalescence, Kylian Mbappé s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques ce week-end pour avoir publié une story du match face au FC Barcelone au moment où le Real Madrid était mené 2 à 0.