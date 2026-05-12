Nouvelle révélation sur le mercato de l'OM : «Il était sur une short-list», un taulier du RC Lens a refusé Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au RC Lens, on est sur le point d’écrire l’histoire. Champion de France en 1998, les Sang-et-Or n’ont jamais remporté la Coupe de France. Le 22 mai prochain, contre l’OGC Nice au Stade de France, les hommes de Pierre Sage pourraient y remédier. Et ce, grâce à un groupe notamment taillé par Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois approché par l’OM...

A l’Olympique de Marseille, le changement c’est maintenant ! Il faut dire que plusieurs ajustements de taille ont déjà été effectués cette saison. A commencer par l’entraîneur Roberto De Zerbi remplacé par Habib Beye. Même son de cloche pour l’ex-président de l’OM qui a vu Alban Juster assurer l’intérim jusqu’à la prise de fonctions de Stéphane Richard programmée pour le 2 juillet prochain. Et pour ce qui est du patron de la section sportive, il semblerait que le club marseillais ait enfin trouvé son homme en la personne de Grégory Lorenzi.

«Lorenzi à l’OM ? On était au-delà de l’accord verbal avec Nice. On l’a vraiment intercepté sur l’autoroute» Après 10 ans passés à la tête de la direction sportive du Stade Brestois, Grégory Lorenzi aurait accepté de relever le défi de l’OM. Et ce, bien qu’il ait initialement donné son aval aux dirigeants de l’OGC Nice comme l’a confié Daniel Riolo lundi soir pendant la diffusion de l’After Foot à Valence dans le cadre de la tournée des 20 ans de l’After. « Lorenzi à l’OM ? On était au-delà de l’accord verbal avec Nice. On l’a vraiment intercepté sur l’autoroute. Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature. Quel message ça envoie ? Il a un beau CV, est-ce qu’il a un réseau international, je ne sais pas, est-ce que ça envoie le message que l’OM baisse ses ambitions ? Et ils vont devenir actifs sur un marché un peu plus français, des joueurs moins chers. Le message est clair là ».