Mercato - OM : Greenwood annonce le club dans lequel il souhaite jouer la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood n’échappe pas aux rumeurs sur son avenir. Après la cérémonie des Trophées UNFP qui avait lieu ce lundi soir à Paris, l’attaquant anglais a fait une déclaration qui n’a probablement pas échappé à ses dirigeants.

Après la saison mouvementée qu’a connue l’OM, des changements importants sont attendus dans la cité phocéenne, notamment dans l’effectif. Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà annoncés sur le départ, dont Mason Greenwood, arrivé il y a deux ans. Présent à Paris ce lundi soir pour assister à la cérémonie des Trophées UNFP, l’attaquant de l’OM, qui figure dans le onze type de la saison, a évoqué les difficultés rencontrées par son club mais aussi sa situation personnelle.

La prise de parole de Mason Greenwood « Cette saison a été un peu difficile comme tout le monde le sait, on peut dire que nous n’avons pas eu les meilleurs résultats mais individuellement je pense que j’ai bien joué toute cette saison et je suis content d’avoir été récompensé parmi les onze meilleurs joueurs du Championnat. Il y a des joueurs incroyables qui ont été récompensés donc c’est agréable de recevoir ce trophée », a d’abord expliqué Mason Greenwood, avant de peut-être lâcher un indice sur son avenir.