Mercato - Le départ d’Habib Beye déjà annoncé ? : Qui doit être le prochain entraîneur de l’OM ?

La rédaction

Arrivé en février dernier, Habib Beye n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés à l’OM. Le coach de 48 ans est ainsi annoncé sur le départ. Plusieurs pistes ont donc été évoquées pour le remplacer sur le banc marseillais. Mais qui doit être le prochain entraîneur olympien si jamais Habib Beye fait ses valises ? C’est notre sondage du jour !

L’avenir d’Habib Beye à l’OM se veut plutôt incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’entraîneur franco-sénégalais n’a pas su atteindre les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier, à savoir remporter la Coupe de France et terminer troisième de Ligue 1. En conséquence, le coach de 48 ans pourrait être poussé vers la sortie. Plusieurs sources ont d’ailleurs indiqué que le sort d’Habib Beye était déjà scellé. Et quelques pistes ont été évoquées pour son remplaçant.

Christophe Galtier pour remplacer Habib Beye à l'OM ? En effet, le nom de Christophe Galtier a circulé ces dernières semaines. Natif de Marseille et ayant évolué au sein du club phocéen entre 1985 et 1987 puis 1995 et 1997, l’actuel entraîneur du Neom SC en Arabie Saoudite a fait ses preuves en Ligue 1 avec ses passages sur les bancs de l’ASSE et du LOSC. Son aventure au PSG entre 2022 et 2023 a été plutôt délicate. Mais malgré cela, il pourrait être une bonne option pour l’OM.