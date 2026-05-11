Transfert à 40M€ : L'OM prêt à profiter des malheurs du FC Nantes ?

Axel Cornic

Si la Ligue des Champions est un lointain mirage, l’Olympique de Marseille peut encore accrocher la Ligue Europa ou la Conference League en cette fin de saison. Mais au sein du club on pense déjà au mercato estival qui approche à grands pas et les premières pistes commencent déjà à fuiter, avec une piste qui pourrait être relancée du côté du FC Nantes.

Pablo Longoria est parti et Medhi Benatia va le suivre, mais le calme ne va pas revenir à Marseille. C’est un été de grands changements qui s’annonce en effet, avec le nouveau président Stéphane Richard qui devra nommer un nouveau directeur sportif, trancher pour l’avenir d’Habib Beye et gérer les nombreux départs au sein de l’effectif de l’OM.

Ça se bouscule déjà à l’OM Certains joueurs semblent déjà avoir les valises prêtes, comme Mason Greenwood. Il n’est plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, mais garde une cote élevée sur le marché des transferts et sa vente pourrait être le très joli coup de l’été. Toujours en attaque, Pierre-Emerick Aubameyang semble également être en instance de départ. Récemment sanctionné par l'OM et écarté du groupe, l’international gabonais pourrait peu à peu être poussé vers la sortie.