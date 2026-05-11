José Mourinho a menti : La dernière annonce de Fabrizio Romano sur l’entraîneur portugais et le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est annoncé avec instance vers un retour au Real Madrid, José Mourinho a totalement démenti les rumeurs dimanche en conférence de presse, assurant n’avoir eu aucun contact avec la Casa Blanca. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les deux parties sont pourtant en pourparlers depuis plusieurs semaines maintenant, et les discussions se poursuivent.

José Mourinho a été catégorique au moment d’évoquer les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. Alvaro Arbeloa ne sera pas conservé à la fin de la saison et l’actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, semble être le favori pour lui succéder, ce qu’il a fermement démenti dimanche en conférence de presse.

« Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid » « On continue de parler du Real Madrid et je continue de fuir ce sujet, en toute sincérité. Je n’ai eu aucun contact, ni avec le président, ni avec des personnes importantes dans le club. En fin de saison, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Aucun. Jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi 16 mai), je n’en aurai aucun. Ensuite, il y a une période d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je jugerai bon de le faire, mais d’ici là, tout ce qui sort et a filtré concernant des réunions, des appels… ce ne sont que des spéculations », a assuré José Mourinho.