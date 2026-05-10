Mercato : José Mourinho répond cash aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne sera pas conservé à la fin de la saison, José Mourinho est annoncé avec insistance afin de faire son grand retour au Real Madrid. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce dimanche, le technicien portugais a démonté les rumeurs l’envoyant sur le banc de la Casa Blanca, assurant que ce n’était que des spéculations.

À la veille de la réception de Braga, José Mourinho était présent en conférence de presse ce dimanche, où il a notamment été question du Real Madrid. Le technicien portugais est annoncé comme le favori afin de remplacer Alvaro Arbeloa la saison prochaine et des contacts en ce sens auraient déjà eu lieu entre les deux parties, ce qu’a fermement démenti le principal intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Benfica Lisbonne.

Mourinho démonte les rumeurs sur un retour au Real Madrid « On continue de parler du Real Madrid et je continue de fuir ce sujet, en toute sincérité. Je n’ai eu aucun contact, ni avec le président, ni avec des personnes importantes dans le club. En fin de saison, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Aucun. Jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi 16 mai), je n’en aurai aucun. Ensuite, il y a une période d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je jugerai bon de le faire, mais d’ici là, tout ce qui sort et a filtré concernant des réunions, des appels… ce ne sont que des spéculations », a assuré José Mourinho.