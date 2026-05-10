Mercato : José Mourinho répond cash aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid !

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne sera pas conservé à la fin de la saison, José Mourinho est annoncé avec insistance afin de faire son grand retour au Real Madrid. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce dimanche, le technicien portugais a démonté les rumeurs l’envoyant sur le banc de la Casa Blanca, assurant que ce n’était que des spéculations.
À la veille de la réception de Braga, José Mourinho était présent en conférence de presse ce dimanche, où il a notamment été question du Real Madrid. Le technicien portugais est annoncé comme le favori afin de remplacer Alvaro Arbeloa la saison prochaine et des contacts en ce sens auraient déjà eu lieu entre les deux parties, ce qu’a fermement démenti le principal intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Benfica Lisbonne.
Mourinho démonte les rumeurs sur un retour au Real Madrid
« On continue de parler du Real Madrid et je continue de fuir ce sujet, en toute sincérité. Je n’ai eu aucun contact, ni avec le président, ni avec des personnes importantes dans le club. En fin de saison, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Aucun. Jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi 16 mai), je n’en aurai aucun. Ensuite, il y a une période d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je jugerai bon de le faire, mais d’ici là, tout ce qui sort et a filtré concernant des réunions, des appels… ce ne sont que des spéculations », a assuré José Mourinho.
« L’opération Mourinho a débuté »
Celui qui a déjà été l’entraîneur du Real Madrid entre 2010 et 2013 est pourtant annoncé avec insistance vers un retour sur le banc madrilène, notamment par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. « Pour José Mourinho, les contacts sont en cours. Rien n’arrivera ce week-end. L’opération Mourinho a débuté. Mourinho est très tenté. Bien sûr que Mourinho, qui est l’un des meilleurs au monde, veut regarder la situation, comprendre quel impact il peut avoir. Donc évidemment, les entraîneurs et surtout Mourinho essayent de comprendre le plan, les investissements, le vestiaire... Mais Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid », a déclaré le journaliste dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, affirmant que José Mourinho « aimerait aller au Real Madrid. »