Bagarre entre Tchouaméni et Valverde : Le Real Madrid prend une décision inattendue pour son mercato !

Pierrick Levallet

La tension est maximale au Real Madrid. Alors que la fin de saison s’annonçait délicate, une bagarre a éclaté dans le vestiaire entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Mais malgré cette altercation entre les deux joueurs, le club madrilène a décidé de les garder cet été malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Rien ne va plus au Real Madrid. Alors que le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, une bagarre a éclaté dans le vestiaire. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en seraient venus aux mains après une vive altercation. La tension est maximale dans l’effectif merengue en cette fin d’exercice 2025-2026. La Casa Blanca a d’ailleurs pris une décision assez inattendue après cet incident.

Le Real Madrid ne veut pas vendre Tchouaméni et Valverde D’après les informations de TEAMtalk, le Real Madrid n’aurait aucune intention de vendre ni Aurélien Tchouaméni, ni Federico Valverde. Pourtant, les deux joueurs attiseraient l’intérêt de plusieurs clubs en Premier League. Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea et Manchester City garderaient notamment un œil sur leur situation. Mais l’international français et l’Uruguayen ne devraient pas partir. Le Real Madrid a préféré les amender pour pouvoir continuer à miser sur eux la saison prochaine.