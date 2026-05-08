Real Madrid : Après son clash avec Valverde, Tchouaméni sort du silence et dénonce des fake news !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a connu une violente altercation avec Federico Valverde qui s'est terminée à l'hôpital pour l'Uruguayen. Le Français n'avait pas encore réagi à l'affaire et sur son compte Instagram, il a fini par prendre la parole ce vendredi. Les deux joueurs ont déjà reçu une sanction de 500 000 euros.

Jeudi, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont disputés après un entraînement et les choses seraient allées assez loin puisque l'Uruguayen aurait été blessé à la tête et obligé de se rendre à l'hôpital. Alors que le Real Madrid a déjà communiqué pour faire savoir que des mesures disciplinaires sont à l'étude, les deux joueurs ont d'abord reçu une sanction de 500 000 euros. Sur les réseaux sociaux, Aurélien Tchouaméni s'est enfin exprimé.

« C'est inacceptable » Dans son communiqué, le Real Madrid avait déjà précisé que les deux joueurs avaient présenté leurs excuses. Aurélien Tchouaméni continue. « Ce qui s’est passé cette semaine à l’entraînement est inacceptable. Je dis cela en pensant à l’exemple que nous sommes censés donner aux jeunes, que ce soit au football ou à l’école. Peu importe qui a raison ou tort, nous devrions toujours chercher la solution la plus calme pour résoudre un conflit. Surtout, je suis désolé pour l’image que nous avons donnée du club. Je connais les fans, le staff, mes coéquipiers, la direction, tout le monde est profondément déçu de la façon dont cette saison s’est déroulée. Mais la frustration ne peut pas tout excuser. Ces incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. Surtout depuis que le Real Madrid est le club le plus discuté au monde » écrit-il sur Instagram.