Bagarre entre Tchouaméni et Valverde : Le Real Madrid annonce une très grosse sanction !

Dans un contexte particulier, le Real Madrid a vu deux de ses joueurs s'opposer après un entraînement jeudi. En effet, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont venus à se battre et l'Uruguayen a même été obligé de passer par l'hôpital. Jeudi soir, le Real Madrid a déjà réagi en prenant en compte cet événement entre les deux joueurs. Une procédure disciplinaire attend les deux hommes.
Ces derniers jours, la tension est montée entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les deux joueurs en sont venus aux mains après l'entraînement de jeudi où l'Uruguayen avait pour intention de faire mal à son coéquipier et de le blesser. Auteur de mauvais gestes, il a été repris violemment par Tchouaméni après la séance et l'histoire est partie très loin. Obligé de passer à l'hôpital, il pourrait remettre en cause son avenir au Real Madrid. Le club doit en tout cas prendre des sanctions.
500 000 euros demandés à Tchouaméni et Valverde
Ce vendredi, le Real Madrid a communiqué sur cette affaire opposant les deux joueurs qui récoltent déjà une sanction importante. « Le Real Madrid C. F. informe que, suite aux événements qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire hier contre nos joueurs Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, tous deux sont comparus aujourd’hui devant l’enquêteur du dossier. Lors de cette apparition, les joueurs ont montré leur total regret pour ce qui s’est passé et se sont excusés les uns envers les autres » peut-on lire.
Le Real Madrid au bord du gouffre
Déjà en difficulté sur le plan sportif cette saison, le Real Madrid doit en plus gérer les problèmes dans son vestiaire et cette affaire montre qu'effectivement, rien ne va. A deux jours du Clasico, le club espagnol est forcément sous tension. En attendant, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde connaissent déjà leur première sanction. « Ils ont également présenté leurs excuses au club, à ses coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et tous deux se sont rendus disponibles auprès du Real Madrid pour accepter la sanction jugée appropriée par le club. Dans ces circonstances, le Real Madrid a décidé d’imposer une pénalité financière de cinq cent mille euros à chaque joueur, mettant ainsi fin aux procédures internes correspondantes » ajoute-t-on.