Bagarre au Real Madrid : Tchouaméni «très affecté», la situation «d’une extrême gravité» annoncée en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, une grosse bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Une nouvelle source de tensions au sein du vestiaire du Real Madrid. Et malgré le fait que les deux joueurs ont rapidement souhaité démentir ces révélations, le milieu de terrain français serait très affecté de la situation alors que son coéquipier a été transporté à l’hôpital. Explications.

Le vestiaire du Real Madrid sous haute tension. Ce jeudi, MARCA a lâché une bombe en révélant que Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni se seraient battus à l’issue de la séance d’entraînement du jour. Des coups auraient été échangés, et le milieu de terrain uruguayen a même été transporté vers l’hôpital le plus proche. Une nouvelle affaire concernant l’état du club madrilène qui inquiète sérieusement les observateurs. De son côté, le milieu de terrain français serait très affecté par la situation.

« Tchouameni est très affecté par la situation avec Valverde, qui était d’une extrême gravité » Présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito ce jeudi soir, le journaliste José Luis Sanchez a lâché des révélations sur l’état de Tchouaméni après cette altercation. « Tchouameni est l’une des personnes les plus calmes dans le vestiaire et l’une des plus raisonnables. C’est pourquoi cette situation est extrêmement perturbante pour lui. Au club, on a passé un long moment à lui parler, essayant de calmer et d’atténuer les tensions. Tchouameni est très affecté par la situation avec Valverde, qui était d’une extrême gravité et profondément désagréable », a indiqué ce dernier.