Mercato - PSG : «Il est avec nous», l'Atlético répond cash sur l'avenir de Julian Alvarez !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid lors du prochain mercato estival. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient déterminés à recruter l'attaquant argentin de 26 ans. Interrogé sur l'avenir de Julian Alvarez, Koke a lâché ses vérités.
Tombé sous le charme de Julian Alvarez, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de le recruter lors de l'été 2024. Toutefois, l'international argentin a préféré s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, l'attaquant de 26 ans a été transféré chez les Colchoneros pour une somme proche de 75M€.
«Julián est un joueur de l’Atlético de Madrid»
Malgré son échec sur le dossier Julian Alvarez, le PSG serait revenu à la charge. En effet, le club de la capitale retenterait sa chance pour finaliser la signature du joueur de l'Atlético de Madrid cet été. Toutefois, le PSG doit faire face à la concurrence du FC Barcelone. Mais quelle est la position des Colchoneros ?
«Tout le monde le vend à Barcelone»
Lors d'un entretien accordé à Marca, Koke a pris position sur l'avenir de Julian Alvarez, son coéquipier à l'Atlético de Madrid. « J’ai été à Minorque avec ma femme avec le téléphone portable éteint. Après une année très intense avec beaucoup de matchs, je me suis déconnecté du téléphone. Tout ce que je sais, c’est que Julián est un joueur de l’Atlético de Madrid, il a un contrat jusqu’en 2030 et une clause de plusieurs millions. C’est tout ce que je peux dire. Si Julián me déçoit ? Julián, je l’ai déjà dit, il est un joueur de l’Atlético de Madrid. C’est un garçon qui donne tout, il est dans le club depuis deux ans. Depuis son arrivée, tout le monde le vend à Barcelone. Et en ce moment, il est avec nous, jusqu’à ce qu’il parte », a affirmé le milieu de terrain de 34 ans.