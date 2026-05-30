Mercato - PSG : «Il est avec nous», l'Atlético répond cash sur l'avenir de Julian Alvarez !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid lors du prochain mercato estival. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient déterminés à recruter l'attaquant argentin de 26 ans. Interrogé sur l'avenir de Julian Alvarez, Koke a lâché ses vérités.

Tombé sous le charme de Julian Alvarez, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de le recruter lors de l'été 2024. Toutefois, l'international argentin a préféré s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City, l'attaquant de 26 ans a été transféré chez les Colchoneros pour une somme proche de 75M€.

«Julián est un joueur de l’Atlético de Madrid» Malgré son échec sur le dossier Julian Alvarez, le PSG serait revenu à la charge. En effet, le club de la capitale retenterait sa chance pour finaliser la signature du joueur de l'Atlético de Madrid cet été. Toutefois, le PSG doit faire face à la concurrence du FC Barcelone. Mais quelle est la position des Colchoneros ?