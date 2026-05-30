Transfert de Julian Alvarez : Cette annonce qui relance tout pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le dossier Julian Alvarez monopolise l'espace médiatique, le FC Barcelone se montre particulièrement pressant pour recruter l'international argentin. Toutefois, un journaliste espagnol rappelle que lorsqu'un dossier est autant médiatisé autour du Barça, il aboutit très rarement. Une bonne nouvelle pour le PSG.

C'est déjà le feuilleton de l'été ! Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Julian Alvarez fait la Une de tous les médias espagnols. D'ailleurs, son nom circule avec insistance du côté du club blaugrana et cela n'est pourtant pas rassurant pour les Catalans comme l'explique le journaliste de La Cadena SER Manu Carreño.

Le PSG peut y croire pour Alvarez « L'affaire Julián s'annonce comme le feuilleton de l'été… Et je ne sais pas jusqu'où ça va durer. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y a une différence entre les transferts que le Barça réalise sans que personne ne s'en aperçoive, le dernier en date étant un certain Anthony Gordon dont beaucoup n'avaient même jamais entendu parler. Recruté pour 70 millions. Personne n’en a eu vent. Quand le Barça veut être discret, il l’est. Et quand le Barça veut être indiscret, ce qu’il sait aussi être, il l’est », lâche-t-il au micro d'El Larguero avant d'en rajouter une couche.