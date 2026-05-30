Mercato - Ça va bouger à l’OM : Les prochaines recrues reçoivent déjà un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'été sera forcément très mouvementé pour l'OM, qui se retrouve dans l'obligation de vendre des joueurs très rapidement afin de renflouer les caisses, mais qui devra donc également par la suite les remplacer sur le marché des transferts. Et en attendant de savoir quels seront les renforts du mercato, Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM, a tenu à faire passer un message clair dans la presse.

C'est une certitude, le mercato estival sera (une fois de plus) très agité du côté de l'OM ! Le club phocéen, en proie à de sérieuses difficultés financières, doit vendre un certain nombre de joueurs au plus vite afin de valider son passage devant la DNCG en juin. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang... Nombreux sont les cadres du vestiaire de l'OM à être annoncés partants. Mais il faudra bien les remplacer à un moment donné, et Grégory Lorenzi a tenu à passer un message clair aux futures recrues de l'OM dans une interview accordée à L'EQUIPE.

« Aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité » Le nouveau directeur sportif de l'OM annonce du changement à venir au club, et avertit les prochains renforts : « Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme », assure Lorenzi.