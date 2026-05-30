Antoine Dupont blessé : L’annonce du Stade Toulousain qui laisse planer le doute

Axel Cornic

Revenu en novembre 2025 après une grave blessure au genou droit, Antoine Dupont n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, ce qui ne manque pas de faire parler. Et sa situation ne semble pas s’arranger en cette fin de saison, puisqu’après avoir raté le match de Top 14 contre La Rochelle (38-10), le demi de mêlée de 29 ans sera encore absent ce samedi, pour la réception du LOU.

Que se passe-t-il à Toulouse ? Réputé intouchable, le Stade Toulousain a montré quelques signes de faiblesse cette saison, avec notamment une nouvelle élimination prématurée en Champions Cup. Et Ugo Mola ne peut même pas compter sur Antoine Dupont pour redresser la barre, puisque la star du rugby français est actuellement absente.

Dupont encore absent Annoncé titulaire contre le Stade Rochelais le 17 mai dernier, Dupont avait finalement été remplacé par Paul Graou à cause d’un pépin à la cuisse. Sans lui, son équipe a perdu et la polémique a commencé à enfler, quand il a été aperçu sur le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere. Son retour à la compétition était annoncé pour ce samedi face au LOU, mais finalement il sera encore une fois absent. C’est en effet Naoto Saito qui portera le numéro 9 et le Français n’est même pas sur le banc des remplaçants.