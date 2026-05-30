«On se foutait de sa gueule», Daniel Riolo ne digère pas le traitement d’Unai Emery au PSG

Pierrick Levallet

Passé par le PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery a à nouveau remporté l’Europa League avec Aston Villa cette saison. Le technicien de 54 ans a alors été interrogé sur l’école des entraîneurs espagnols. Et sa réponse n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo, qui n’a toujours pas digéré le traitement réservé au coach des Villans lorsqu’il officiait dans la capitale.

Unai Emery a bien mérité son surnom de Monsieur Europa League. Après avoir remporté la C3 avec le FC Séville à trois reprises (2014, 2015, 2016) puis avec Villarreal (2021), l’entraîneur de 54 ans l’a une nouvelle fois raflée cette saison avec Aston Villa. L’entraîneur des Villans a alors été interrogé sur la qualité de l’école des entraîneurs espagnols, dont Luis Enrique, Mikel Arteta et Pep Guardiola sont également issus. La réponse d’Unai Emery a d’ailleurs fait réagir Daniel Riolo, qui estime qu’il n’a pas vraiment été respecté lors de son passage au PSG entre 2016 et 2018.

«Je pense qu’il est victime d’une injustice» « Je ne sais pas si vous avez vu l’interview d’Unai Emery, il y a 2 jours, où il parle de Luis Enrique et des autres coachs dans ce contexte d’école espagnole. Il y a une phrase qui à la fois m’a fait un peu de la peine parce que oui je pense qu’il est victime d’une injustice et qui traduisait un peu de seum chez lui, mais un seum que je trouve justifié. Il dit Luis Enrique est un grand coach, Arteta machin, ceci, cela. Le journaliste lui dit vous, vous venez de gagner l’Europa League... Et lui répond moi c’est que de la chance, que de la chance » a d’abord expliqué le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.