PSG - Hakimi remplacé : C'est validé dans l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait toutefois être disponible pour affronter Arsenal samedi en finale. Mais dans l'After Foot, on milite plutôt pour la titularisation de Warren Zaïre-Emery, irréprochable avec le PSG cette saison.

En vue de la finale de la Ligue des champions samedi contre Arsenal, une seule incertitude subsiste à savoir la présence ou non d'Achraf Hakimi dans le onze de départ. L'international marocain est blessé depuis la demi-finale retour contre le Bayern Munich et ne sera donc probablement pas à 100%. Pour le journaliste de RMC, Florent Gautreau, il faut donc titulariser Warren Zaïre-Emery.

Gautreau veut voir Zaïre-Emery en finale « Quand j’entends qu’Hakimi, qui a raté pas mal de matchs et des entrainements, va être titulaire, je me suis fait la réflexion que Luis Enrique avait toujours fait jouer ses équipes avec des joueurs à 100% surtout dans les gros matchs. A ce titre, je me suis dit que Zaïre-Emery méritait d’être titulaire parce que dans un match avec cette forte intensité et avec ce profil d’adversaire. Je me suis dit qu’Hakimi pourrait être un recours offensif et pas seulement défensif sur les 30 dernières minutes. Zaïre-Emery, qui avait donné satisfaction contre le Bayern, est pour moi un choix prioritaire », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant que Daniel Riolo n'utilise un argument supplémentaire afin de valider la titularisation de Warren Zaïre-Emery à la place d'Achraf Hakimi.