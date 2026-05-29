PSG - Hakimi remplacé : C'est validé dans l'After Foot !

Blessé depuis la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait toutefois être disponible pour affronter Arsenal samedi en finale. Mais dans l'After Foot, on milite plutôt pour la titularisation de Warren Zaïre-Emery, irréprochable avec le PSG cette saison.
En vue de la finale de la Ligue des champions samedi contre Arsenal, une seule incertitude subsiste à savoir la présence ou non d'Achraf Hakimi dans le onze de départ. L'international marocain est blessé depuis la demi-finale retour contre le Bayern Munich et ne sera donc probablement pas à 100%. Pour le journaliste de RMC, Florent Gautreau, il faut donc titulariser Warren Zaïre-Emery.
Gautreau veut voir Zaïre-Emery en finale
« Quand j’entends qu’Hakimi, qui a raté pas mal de matchs et des entrainements, va être titulaire, je me suis fait la réflexion que Luis Enrique avait toujours fait jouer ses équipes avec des joueurs à 100% surtout dans les gros matchs. A ce titre, je me suis dit que Zaïre-Emery méritait d’être titulaire parce que dans un match avec cette forte intensité et avec ce profil d’adversaire. Je me suis dit qu’Hakimi pourrait être un recours offensif et pas seulement défensif sur les 30 dernières minutes. Zaïre-Emery, qui avait donné satisfaction contre le Bayern, est pour moi un choix prioritaire », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant que Daniel Riolo n'utilise un argument supplémentaire afin de valider la titularisation de Warren Zaïre-Emery à la place d'Achraf Hakimi.
«Zaïre-Emery est pour moi un choix prioritaire»
« Autre point dont on parle bien trop peu, on feint d’ignorer à quel point Hakimi plus qu’un problème physique a un problème mental. Son histoire personnelle le marque profondément. Ce n’est pas simple d’aller au tribunal, de faire face à une accusation à laquelle il doit faire face. Parenthèse, je remarque que le foot n’est pas un domaine comme les autres car dans d’autres domaines, il aurait été plus bousculé par les médias. Pour des affaires similaires, on a des scandales, des pressions politiques. Là, rien dans le foot, ça a été la même chose avec Greenwood, avec Boateng à Lyon. Hakimi, je n’entends pas il faut croire la parole des victimes. Evidemment qu’il faut respecter la présomption d’innocence. Là, sur le sujet Hakimi, il y a un silence terrible du club. Je trouve que le soutien des supporters est déplacé. Quand tu ne sais pas, au minimum tu te tais, tu ne soutiens pas potentiellement quelqu’un qui a fait quelque chose d’aussi grave. Pour en revenir au sujet, il y a aussi la tête qui est touchée chez lui. Sans parler de l’accumulation des matchs. Blessure mentale à la CAN plus son affaire privée, je ne crois pas qu’il soit dans un état formidable », ajoute à son tour Daniel Riolo.