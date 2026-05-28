Kvaratskhelia - PSG : Le scénario rêvé pour qu'il remporte le Ballon d'Or !

Amadou Diawara

Etincelant en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le premier joueur à enchainer sept gestes décisifs de suite en phase à éliminations directes. En effet, le numéro 7 du PSG a inscrit six buts et délivré trois passes décisives contre l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Si la Belgique, la Suisse, le Mexique ou la Turquie remporte la Coupe du Monde et que le club parisien réalise le doublé en C1 ce samedi, l'international géorgien pourrait remporter le Ballon d'Or 2026.

Lors du mercato hivernal 2025, le PSG a mis la main à la poche pour arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli. En effet, les hautes sphères parisiennes ont fait plier Aurelio De Laurentiis grâce à une offensive à hauteur de 80M€. Et aujourd'hui, le transfert de l'attaquant de 25 ans est déjà rentable, tant il a rendu de précieux services au PSG depuis sa signature.

Un doublé du PSG en Ligue des Champions ? Très performant offensivement, Khvicha Kvaratskhelia est également exemplaire au niveau de l'attitude, notamment dans le travail défensif. Et cette saison, le numéro 7 de Luis Enrique est impitoyable devant les buts adverses. En effet, Khvicha Kvaratskhelia a été l'un des grands artisans de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions. Depuis le 6 mai, l'international géorgien est le premier joueur à avoir enchainé sept gestes décisifs de suite en phase à éliminations directes de la C1, ayant marqué à six reprises et délivré trois offrandes contre l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Des chiffres qui lui permettent de rêver de Ballon d'Or, même s'il ne participera pas à la Coupe du Monde.