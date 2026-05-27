PSG : Messi et Mbappé éclipsés, Kvaratskhelia fait un carton à l'étranger

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG au mois de janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia fait désormais partie des stars absolues du club parisien. Surtout, le numéro 7 a permis à la Géorgie de se faire un nom dans le milieu du football. Au sein du pays caucasien, les maillots floqués aux noms de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé ont été remplacés par celui de « Kvaradona ».

Le PSG dispose de beaucoup de grands joueurs au sein de son effectif. Mais sur cette saison 2025-2026, Khvicha Kvaratskhelia aura sans doute été l’un des meilleurs Parisiens. Quasiment décisif sur chaque match important de Ligue des Champions, le numéro 7 a largement contribué au fait que le PSG soit de nouveau en finale de la C1. S’il est devenu une véritable vedette à Paris, « Kvaradona » l’est évidemment dans son pays en Géorgie.

Kvaratskhelia, seul roi possible en Géorgie Comme le rapporte le Parisien, en Géorgie, les maillots de football floqués Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou encore Kylian Mbappé ont été remplacés par un unique flocage possible ; celui de Khvicha Kvaratskhelia. Véritable héros du football géorgien, l’ailier du PSG fait un bien fou à ce petit pays du Caucase, qui en avait bien besoin. « Dans toute la Géorgie, il y a tellement de demandes d’inscriptions que les clubs n’arrivent plus à les accueillir », confie notamment Vakhtang Iagorashvili, entraîneur principal à la Dinamo Academy, l’école de foot du prestigieux club de Tbilissi.