PSG : Messi et Mbappé éclipsés, Kvaratskhelia fait un carton à l'étranger

Arrivé au PSG au mois de janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia fait désormais partie des stars absolues du club parisien. Surtout, le numéro 7 a permis à la Géorgie de se faire un nom dans le milieu du football. Au sein du pays caucasien, les maillots floqués aux noms de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé ont été remplacés par celui de « Kvaradona ».
Le PSG dispose de beaucoup de grands joueurs au sein de son effectif. Mais sur cette saison 2025-2026, Khvicha Kvaratskhelia aura sans doute été l’un des meilleurs Parisiens. Quasiment décisif sur chaque match important de Ligue des Champions, le numéro 7 a largement contribué au fait que le PSG soit de nouveau en finale de la C1. S’il est devenu une véritable vedette à Paris, « Kvaradona » l’est évidemment dans son pays en Géorgie.
Kvaratskhelia, seul roi possible en Géorgie
Comme le rapporte le Parisien, en Géorgie, les maillots de football floqués Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou encore Kylian Mbappé ont été remplacés par un unique flocage possible ; celui de Khvicha Kvaratskhelia. Véritable héros du football géorgien, l’ailier du PSG fait un bien fou à ce petit pays du Caucase, qui en avait bien besoin. « Dans toute la Géorgie, il y a tellement de demandes d’inscriptions que les clubs n’arrivent plus à les accueillir », confie notamment Vakhtang Iagorashvili, entraîneur principal à la Dinamo Academy, l’école de foot du prestigieux club de Tbilissi.
« Khvicha montre à la planète une autre facette »
« Jusqu’à présent, le pays était uniquement connu pour ses problèmes politiques, ses régions séparatistes (l’Ossétie du sud et l’Abkhazie, soit 20 % du territoire, sont occupés par la Russie depuis la guerre de 2008). Khvicha montre à la planète une autre facette », annonce également auprès du quotidien un entrepreneur dans le BTP. Une chose est certaine, la Géorgie est entre de bonnes mains pour de longues années avec la star du PSG…