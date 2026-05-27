Insulté par les supporters du PSG, Samir Nasri prend une décision radicale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’occasion de la demi-finale de la Ligue des Champions ayant opposé le PSG au Bayern Munich, Samir Nasri, consultant Canal +, s’était fait insulter par des supporters parisiens présents à l’Allianz Arena. De ce fait, l’ancien joueur de l’OM a décidé de ne pas se rendre à Budapest pour la finale face à Arsenal ce samedi.

Le PSG face à Arsenal. Ce samedi soir aura lieu la finale de la Ligue des Champions du côté de Budapest. Forcément, cette rencontre, attendue au tournant, sera l’occasion parfaite pour Canal + de générer de très belles audiences. La chaîne cryptée devrait bien entendue envoyer une équipe spéciale sur place afin de couvrir l’événement, comme elle l’avait d’ailleurs fait sur les tours précédents, et notamment à Munich. Une soirée que n’avait pas forcément apprécié Samir Nasri, lui qui avait été insulté par des supporters parisiens présents sur place.

Samir Nasri ne sera pas à Budapest avec Canal + L’ancien joueur de l’OM, désormais consultant pour Canal +, avait été pris à parti par des chants de supporters du PSG. Et comme le révèle le Parisien, Samir Nasri lui, ne sera pas de la partie. Ainsi, la chaîne qui diffusera la finale de la Ligue des Champions enverra finalement une équipe composée de David Ginola, Laure Boulleau, et Robert Pirès. Samir Nasri, dont les analyses sont plutôt pertinentes, n’a pas apprécié du tout ce moment passé à Munich comme le révèle le Parisien ce mercredi.